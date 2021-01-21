Астрологи составили топ-6 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются миллиардеры

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Журналы Forbs и SPEAR’S Russia подсчитали, среди представителей каких знаков чаще всего встречаются баснословно богатые люди.

Исключительные шансы на богатство имеют Девы. Представителей этого знака зодиака 12 процентов среди общего количества долларовых миллиардеров. Добиться богатства им помогает трудолюбие, коммуникабельность и обаяние.

Второе место в рейтинге разделили Овны и Водолеи. Их среди богачей по восемь процентов. Как утверждают астрологи, Водолей умудряется сколотить состояние благодаря широкому кругозору и дружелюбию. Из-за любви к свободе он нередко бывает освобожденным от семейных уз, и ничто не отвлекает его от зарабатывания денег. Овны же пробивают себе путь на финансовый олимп редким упорством. В арсенале их средств могут встретиться хитрость и изворотливость, а прямолинейность нередко граничит с бестактностью.

Среди российских миллиардеров достаточно часто встречаются Рыбы. Эксперты утверждают, что их отличает стойкость перед ударами судьбы. Для них не составит труда обзавестись нужными знакомствами. Рыбы часто рискуют и умеют манипулировать людьми. При этом они не терпят несправедливости. Представители этого знака обладают хорошей интуицией и умудряются проворачивать авантюрные проекты в самых неподходящих для этого условиях.

Пятое место в рейтинге богачей занимают Стрельцы. Заработать миллиарды им помогают ум и эгоизм. Они не испытывают нравственных страданий, преступая нормы и нарушая чужие границы. Но, как замечают астрологи, представители этого знака склонны к импульсивным тратам и расточительности.

Замыкают шестерку Козероги, известные своим карьеризмом. Они не гнушаются жертвами на пути к финансовой свободе. Как правило, представители этого знака придерживаются строгого плана, которому не могут помешать чужие интересы, — Козероги просто через них перешагнут, сообщает Пятый канал.

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