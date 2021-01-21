Роспотребнадзор назвал причину заболевания школьников в Электростали

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Норовирусная инфекция стала причиной заболевания школьников в Электростали в Московской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В ходе проводимого эпидрасследования специалисты выяснили, что все заболевшие — учащиеся одного класса. По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в школе. По данным лабораторных исследований, у школьников выявили норовирусную инфекцию.

Ситуация находится на особом контроле в Роспотребнадзоре.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ в Электростали.

В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что во вторник, 19 января, в больницу в Электростали с жалобами обратились родители 14 детей, которые жаловались на плохое самочувствие. Все они были осмотрены врачами на дому, состояние оценивается как удовлетворительное.

Читайте также: СК начал проверку после отравления школьников в Электростали