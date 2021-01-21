Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор назвал причину заболевания школьников в Электростали
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Роспотребнадзор назвал причину заболевания школьников в Электростали

Юлия Курганова

Происшествия

Норовирусная инфекция стала причиной заболевания школьников в Электростали в Московской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В ходе проводимого эпидрасследования специалисты выяснили, что все заболевшие — учащиеся одного класса. По предварительным данным, причина заболевания не связана с организацией питания в школе. По данным лабораторных исследований, у школьников выявили норовирусную инфекцию.

Ситуация находится на особом контроле в Роспотребнадзоре.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ в Электростали.

В пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья сообщили, что во вторник, 19 января, в больницу в Электростали с жалобами обратились родители 14 детей, которые жаловались на плохое самочувствие. Все они были осмотрены врачами на дому, состояние оценивается как удовлетворительное.

Читайте также: СК начал проверку после отравления школьников в Электростали

ПодмосковьеРоспотребнадзоршкольники
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Старый порядок при новых заборах: куда движется Америка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Все мнения
О проекте