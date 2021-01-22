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Свыше 610 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: twitter.com/AMR_Social

Свыше 610 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Курганова

Здоровье

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 95,61 миллиона человек, увеличившись за сутки более чем на 610 тысяч. Согласно опубликованным в четверг, 21 января, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших возросло более чем на 14,5 тысячи, превысив 2,06 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 95 612 831 инфицированном и 2 066 176 умерших, число заразившихся коронавирусом увеличилось на 610 413 человек, умерших — на 14 569.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют страны.

Свыше 47 процентов случаев инфицирования, о которых было сообщено в ВОЗ за сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (288 761), на втором месте — европейские страны (230 895), на третьем — Юго-Восточная Азия (30 237), передает ТАСС.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 24 037 236. Далее идут Индия (10 610 883), Бразилия (8 573 864), Россия (3 655 839) и Великобритания (3 505 758).

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