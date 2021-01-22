Эксперты перечислили пять опасных ошибок водителей зимой

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Эксперты назвали пять опасных ошибок водителей зимой, которые могут привести к серьезным последствиям.

Так, серьезной ошибкой в холодное время года является невнимательное отношение к запуску двигателя. Мотор обязательно следует прогреть на холостых оборотах для того, чтобы загустевшее масло снова начало работать как нужно. Это нужно делать в течение пяти минут.

После этого машина продолжает прогреваться во время медленного движения. Важно дать прийти в себя не только маслу, но и амортизаторам, которые нельзя нагружать в полную силу в течение 10-15 минут езды. Прогрев во время аккуратной и тихой езды продлит их срок службы.

Вторая ошибка — старые дворники. Еще до начала холодов следует купить новые. Из-за реагентов над дорогами зимой создается соляной туман. Капельки взвеси, которые оседают на стекле, сильно ухудшают видимость. Изношенные щетки со своей функцией справляются далеко не всегда.

Также нужно уделить особое внимание световым приборам. Помутневшие рассеиватели, рефлекторы, слабые или перегоревшие лампочки в темное время суток сильно снижают видимость. А это может привести к аварии.

Четвертая ошибка — это несоблюдение дистанции. Зимой тормозной путь значительно возрастает из-за скользкой дороги, поэтому привычных 15-20 метров до впереди идущего автомобиля уже недостаточно.

Самой опасной ошибкой зимой эксперты назвали летний стиль вождения. Многие ездят в гололед с высокой скоростью и резкими поворотами, но летние маневры зимой могут закончиться серьезными последствиями, передает издание Aif.ru.

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