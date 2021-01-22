Поругавшаяся с украинским офицером блогерша объяснила, почему выбрала Россию

Фото: instagram.com/di.rubens/

Блогер Таисия Онацкая объяснила, почему выбрала Россию вместо Украины на видео в Tik-Tok, которое стало причиной конфликта с украинским офицером Анатолием Штефаном. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам девушки, ей нужно было выбрать страну, которую она хочет посетить.

— Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий, — уточнила блогер.

Она добавила, что выбрала Россию, потому что живет на Украине и уже посетила все места в своей стране. Онацкая также обвинила офицера в том, что он специально исказил содержание видео. Кроме того, девушка пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы.

Напомним, на видео блогер отвечала на вопросы коллеги. В одном из них она должна была выбрать название одного из государств. Из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка выбрала РФ, после чего ей предложили выбрать между Россией и Украиной. Она снова выбрала РФ. Офицер украинской армии назвал поступок блогера «постыдным».

Читайте также: На Украине призвали провести «переоценку» Евромайдана после штурма Капитолия