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Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии. Уточняется, что власти страны планируют принять закон, который не устроил компанию. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает газета Sydney Morning Herald.

Стало известно, что в Австралии разработали законопроект, в соответствии с которым технологические гиганты будут обязаны обсуждать с издателями и вещателями оплату за контент. Если договоренностей не будет, стоимость определит арбитр, которого назначит государство.

Как отметил региональный директор Google Мел Сильва, в таком случае компания должна заключить, что не видит способа предоставлять свои услуги в стране.

— Это не угроза, это реальность, — уточнила она.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, заявил, что правительство не будет реагировать на такие угрозы. Кроме того, представитель Facebook также сообщил о том, что в стране могут заблокировать новостной раздел социальной сети.

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