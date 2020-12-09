Названы самые популярные запросы россиян в Google в 2020 году

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Компания Google подвела итоги проекта «Год в Поиске». Специалисты выяснили, что чаще всего интересовало россиян в 2020 году. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в официальном блоге Google Россия.

Самым популярный запросом стал коронавирус. Пандемия коронавирусной инфекции в мире остается главным событием года. Также россияне активно следили за борьбой Джо Байдена и Дональда Трампа за пост президента США. Не остались без внимания российских пользователей голосование за поправки к Конституцию, обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом, взрыв в Бейруте, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе.

В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных мероприятия – бой Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи и матч Сербия — Россия, завершившийся крупным поражением российский футболистов со счетом 0:5.

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