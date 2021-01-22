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Специалисты Роскачества составили прогнозы по продаже вина в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Специалисты Роскачества составили прогнозы по продаже вина в 2021 году

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества составили несколько среднесрочных оценок развития винного рынка в России в 2021 году. По их словам, прогнозы сбудутся с большой долей вероятности.

В пресс-службе организации уточнили, что вино стало одним из самых популярных алкогольных напитков на рынке в прошлом году.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что потребители чаще выбирают вино, ориентируясь на его тип — сухое, полусухое, полусладкое. Около десяти лет назад выбор чаще всего приходился на полусладкие вина.

— Сейчас ситуация меняется буквально на глазах. В импорте вина категория сухих вин уже занимает более 60 процента общего объема ввоза в страну, в категории качественных вин из российского винограда также доминируют вина сухие, — сказал специалист.

По мнению экспертов, в 2021 году покупатели будут обращать внимание на сухие вина, в которых градус алкоголя ниже, а само вино — «легче». Помимо этого, специалисты отметили, что белое вино увеличит свою долю в продажах.

В 2020 году почти все крупные розничные сети увеличили долю вина в товарообороте. Так, клад вина в розничный товарооборот крупнейших сетей гипермаркетов может превышать 5 процентов.

В Роскачестве отметили, что в 2021 году средняя цена качественной бутылки вина будет повышаться с 300–500 рублей за 0,75 литра — до 400–600 рублей, говорится на сайте организации.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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