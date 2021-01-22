Несколько трамваев задерживаются на юге Москвы по техническим причинам

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Трамваи №1 и №16 задерживаются на Чертановской улице по техническим причинам. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что маршруты временно изменены. Так, вместо улицы Академика Янгеля пассажиры смогут доехать до Балаклавского проспекта. По маршрутам трамваем запущены автобусы.

Пассажиров призвали быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

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