Мировые цены на нефть снижаются из-за ухудшения эпидемической ситуации

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Мировые цены на нефть снижаются на один процент из-за опасений, что ухудшение ситуации с COVID-19 может оказать давление на спрос. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 22 января.

Так, по состоянию на 7:51 по московскому времени цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,86 процента. Она составляла 55,62 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 1,05 процента — до 52,57 доллара за баррель.

Ситуация с COVID-19 в мире продолжает оставаться тяжелой, несмотря на начало вакцинации. Так, инвесторы внимательно следят за ситуацией в Китае. Они опасаются, что празднование Нового года там повлечет за собой увеличение количества заболевших.

Также новые ограничения во всем мире сильно ударили по авиаперевозкам. Специалисты ANZ Research уточнили, что на прошлой неделе количество рейсов в мире снизилось на 25 процентов.

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