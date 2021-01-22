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Иммунодепрессант из списка важнейших препаратов начал продаваться в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунодепрессант из списка важнейших препаратов начал продаваться в России

Ростислав Зубков

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В России теперь можно купить иммунодепрессант «Азатиоприн», входящий в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщает «РТ-Капитал» (дочерняя компания Ростеха).

По ее данным, продажи этого средства стартовали на фоне возобновления его производства предприятием «Алвилс». Компания начала выпускать лекарство еще в декабре 2020 года и с того момента успела произвести почти полмиллиона упаковок.

— Произведенного объема препарата хватит на 4,5–5 лет, — приводит РИА Новости заявление организации.

Ранее «Азатиоприн» выпускало предприятие «Мосхимфармпрепараты им. Н. А. Семашко», но с 2017 года оно проходит процедуру банкротства, а в 2018-м фактически отошло Ростеху. При этом на протяжении прошлого года корпорация в лице «РТ-Капитал» сопровождала процедуру банкротства.

В марте 2020 года «Алвилс» обратился в Министерство здравоохранения России, чтобы зарегистрироваться как новый производитель иммунодепрессанта. В итоге выпуск препарата удалось реорганизовать силами Ростеха и его «дочки».

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