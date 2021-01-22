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Защита бизнесмена Быкова попросила рассмотреть его дело перед судом присяжных
Фото: youtube.com / Красноярские новости

Защита бизнесмена Быкова попросила рассмотреть его дело перед судом присяжных

Ростислав Зубков

Закон

Защита Анатолия Быкова просит, чтобы уголовное дело в отношении бизнесмена рассматривали присяжные. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил адвокат красноярского политика и предпринимателя Алексей Прохоров.

— Мы подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, — подтвердил он в разговоре с РИА Новости.

Быков проходит по делу об организации убийства двух человек в 1994 году. Следственный комитет ранее информировал, что завершил расследование этого дела, после чего передал его в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд.

Фабула дела Быкова

По данным СК, в первой половине 1994 года у 23-летнего Александра Наумова, работавшего на Быкова в составе его преступной банды, произошел с ним конфликт. Молодой человек посчитал, что начальник отдавал ему слишком незначительную долю с доходов от совместной деятельности. В результате между ними развилась взаимная неприязнь.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал предприниматель, произошел взрыв. Быков предположил, что за этим стояли Наумов и его друг Кирилл Войтенко. Тогда бизнесмен поручил своему приближенному — Владимиру Татаренкову — и членам группы расправиться с организаторами покушения.

24 июля 1994 года исполнители заказного убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли машину, в которой молодые люди ехали по территории Свердловского района краевого центра, из автомата и пистолета.

Ранее правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

Осужденный Татаренко далее сознался в том, что за организацией двойного убийства стоял Анатолий Быков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение по статье 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»).

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