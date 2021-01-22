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Советники лидеров стран «нормандской четверки» проведут встречу 22 января
Фото: flickr.com / Adam Jones

Советники лидеров стран «нормандской четверки» проведут встречу 22 января

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» состоится в пятницу, 22 января. Об этом сообщили в администрации президента России, передает ФАН.

По данным агентства, мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

В прошлый раз советники вступали в дискуссию 12 января. Тогда они обсудили процесс реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита 2019 года в Париже.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявлял, что стороны пока не сумели прийти к консенсусу. Вместе с тем выражалось общее мнение о том, что необходимо подготовить новые принципы и подходы к урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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