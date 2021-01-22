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Прокурор Москвы поручил провести проверки из-за увеличения детских травм зимой
Фото: duma.mos.ru / Московская городская дума

Прокурор Москвы поручил провести проверки из-за увеличения детских травм зимой

Юлия Ямпольская

Общество

Прокурор Москвы Денис Попов поручил провести проверки из-за увеличения детских травм зимой. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что прокуроры проанализируют соблюдение требований безопасности в организациях, которые осуществляют прокат инвентаря для катания со склонов и горок. Кроме того, они проверят соблюдения требований законодательства в местах для отдыха и досуга, где, в частности, бывают несовершеннолетние.

Отдельное внимание специалисты обратят на наличие визуальной информации о правилах использования или запрете катания. Также они проверят наличие эксплуатационной документации, имеющиеся ограничения, технику безопасности, удаленность объектов от автомобильных дорог и других опасных мест, сообщает ТАСС.

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