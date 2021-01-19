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Прокуратура Москвы проверит сведения о травмировании ребенка после катания на тюбинге
Фото: АГН «Москва»

Прокуратура Москвы проверит сведения о травмировании ребенка после катания на тюбинге

Юлия Ямпольская

Происшествия

Столичная прокуратура начала проверку после того, как ребенок травмировался, катаясь на тюбинге. Об этом во вторник, 19 января, сообщила глава пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

Она рассказала, что восьмилетний ребенок катался на тюбинге в столичном районе Отрадное. Во время катания он получил травмы и был госпитализирован.

Кроме того, Нефедова уточнила, что проверку проведет Бутырская межрайонная прокуратура. Специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские задержали водителя, который катал подростка на тюбинге за своим автомобилем. Ребенок в результате катаний получил тяжелые травмы.

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