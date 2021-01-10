Полицейские задержали водителя, катавшего подростка на тюбинге за своей машиной в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве полицейские задержали водителя, который катал подростка на тюбинге за своим автомобилем. Ребенок в результате катаний получил тяжелые травмы. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

— Полицейские задержали водителя автомашины Ford, который осуществлял буксировку тюбинга с находящимся на нем несовершеннолетним, — цитирует сообщение ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Отмечается, что водитель находится под подпиской о невыезде.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту травмирования подростка во время катания на тюбинге за машиной.

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