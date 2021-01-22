Нежилое помещение в здании 1887 года в центре Москвы выставили на торги

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Жуковского, дом 1/2/10, строение 2 Карта всех событий

Нежилое помещение в здании 1887 года постройки, находящееся возле станции метро «Чистые пруды» выставили на торги. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

В ведомстве рассказали, что помещение площадью 39 квадратных метров располагается по адресу улица Жуковского, дом 1/2/10, строение 2. Начальная стоимость торгов составляет 8,19 миллиона рублей.

По словам главы Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в здании могут разместить офис, культурно-досуговое учреждение или магазин.

— В 2020 году в ЦАО только на городских аукционах было реализовано 28 помещений для бизнеса общей площадью 2,9 тысячи квадратных метров, а конкуренция составила пять человек на лот, — уточнил он.

Купить помещение может любое физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, в уставном капитале которых доля РФ превышает 25 процентов.

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