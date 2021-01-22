«Веселья не наблюдается»: Малышева назвала главную опасность веселящего газа

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Российский врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, чем опасна закись азота, известная как веселящий газ для детей. Она отметила, что анестезиологи тоже применяют этот газ в качестве наркоза, но никто из пациентов от этого не умирал.

Телеведущая напомнила, что в прошлом году в разных регионах России скончалось несколько подростков после вдыхания веселящего газа. Главная опасность употребления такого газа в том, что человек может скончаться от гипоксии, предварительно впав в кому. Газ поражает мозг и нервную систему.

— Закись азота применяется в комбинации с кислородом в определенной пропорции, мы контролируем давление и пульс, — заявил соведущий Малышевой, невролог Дмитрий Шубин.

Суть действия газа проста: закись азота вызывает высвобождение опиоидных веществ внутри головного мозга. Врач подчеркнула, что одни при использовании веселящего газа могут смеяться, а другие – потерять сознание из-за гипоксии. Особенно это опасно для тех, кто зажимает себе нос во время использования газа.

— Я надеюсь, это уйдет из оборота. Закись азота может даваться только под присмотром врача при полном контроле всех жизненных функций человека, — отметила врач.

Видео опубликовано на YouTube.

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