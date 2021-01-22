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«Сладусик»: в Сети появилось новое фото сына Подольской и Преснякова
Фото: «Вечерняя Москва»

«Сладусик»: в Сети появилось новое фото сына Подольской и Преснякова

Анастасия Колоскова

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Сестра-близнец Натальи Подольской Юлиана опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото с маленьким племянником на руках, которому 22 января исполнилось три месяца.

— Три месяца самому сладкому мальчику. Люблю безумно эти сахарные щечки. Как же вовремя ты появился, Ваня, — подписала счастливая тетя снимок.

Подписчики Юлианы умилились малышом и пожелали ей задуматься еще об одном ребенке.

«Вы хорошо смотритесь вместе»; «Такой нежный кадр!»; «Сладусик»; «Какое чудо на руках», — написали пользователи Сети под фото.

Ранее Наталья Подольская показала подписчикам своего Instagram-аккаунта, как ее старший сын любуется двухмесячным братом Иваном.

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