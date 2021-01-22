В Картофельном союзе рассказали о влиянии размера овоща на его качество

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Маленький картофель ничуть не хуже крупного по качеству. С таким заявлением в пятницу, 22 января, выступил глава российского Картофельного союза Сергей Лупехин.

Дискуссия о том, насколько важны размеры овоща, началась в октябре 2020 года, когда производители сообщили о снижении качества продукции из-за плохой погоды. В связи с этим было предложено договориться с торговыми сетями о снижении требований по калибру картофеля. В этом году обсуждение темы продолжилось: руководитель аппарата Картофельного союза России Татьяна Губина рассказала, что в стране могут ввести категорию экономкартофеля определенного калибра. Эта продукция будет более доступной и при этом станет индикатором для мониторинга цен в торговых сетях.

В свою очередь Сергей Лупехин уточнил, что габариты картофеля не влияют на его качество.

— Картофель калибра 35–55 миллиметров не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка, просто другого размера — не гнилая или проросшая, а самая обычная, — приводит РИА Новости его слова.

По его мнению, для введения картофеля меньшего размера в ассортимент магазинов производители должны будут взять на себя дополнительные издержки. Это позволит расширить предложение, сократить издержки сельхозтоваропроизводителей, сдержать цены и исключить пересортицу.

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