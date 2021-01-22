Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дебаты по отношениям Евросоюза и России пройдут в марте
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Дебаты по отношениям Евросоюза и России пройдут в марте

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В марте Европейский совет намерен провести стратегические дебаты по отношениям России и ЕС. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Европейского союза.

В документе подчеркивается, что об этих планах глава Евросовета Шарль Мишель сообщил президенту России Владимиру Путину.

Также политики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие отношения между Москвой и ЕС.

— Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Читайте также: Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе

ЕвросоюзРоссиядебаты
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто почистит лед

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Все мнения
О проекте