Дебаты по отношениям Евросоюза и России пройдут в марте

Фото: European Union 2014 / European Parliament

В марте Европейский совет намерен провести стратегические дебаты по отношениям России и ЕС. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе Европейского союза.

В документе подчеркивается, что об этих планах глава Евросовета Шарль Мишель сообщил президенту России Владимиру Путину.

Также политики провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие отношения между Москвой и ЕС.

— Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Читайте также: Россия подала заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе