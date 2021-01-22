Таролог рассказала, есть ли шанс у Бузовой сойтись с Давой

Фото: instagram.com/buzova86

Даже если певице и телеведущей Ольге Бузовой удастся помириться с рэпером Давой, долго их отношения не продержатся. Но расстраиваться из-за этого не нужно — впереди телезвезду ждут новые отношения с другим мужчиной. Об этом рассказала таролог Галина Янко.

Ранее Бузова сообщила поклонникам о расставании с Давой на своей странице в соцсети. Звезда также поделилась кадрами переписки, в которой говорит, что партнер бил и унижал ее.

— Речи о том, что они расстанутся именно сейчас, нет, — сказала таролог. — Бузовой нужно научиться обуздывать свой сложный характер. Она постоянно пытается управлять всеми, но такого быть не должно. Каждому человеку необходимо личное пространство, ее мужчина — не исключение. Начнем с того, что их отношения в любом случае рано или поздно дали бы трещину, так как постоянные капризы могут надоесть. Сейчас Ольге нужно постараться загладить конфликт, так как то, что пишут СМИ, неправда. Лучше, думаю, просто сосредоточиться на мечте о ребенке и о новом хите, именно ярком хите, а не проходной песне. Даже если склеится сейчас разбитая чашка их отношений, увы, вместе эта пара долго не проживет. Впереди у Бузовой другой мужчина.

Янко также добавила, что у Давы и Бузовой еще есть шанс немного продлить отношения. Но удастся ли это сделать, каким будет продолжение, целиком зависит от поведения телеведущей.

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