Шубская публично поддержала Овечкина, отстраненного от игр НХЛ

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Анастасия Шубская, супруга Александра Овечкина, которого накануне вместе с другими хоккеистами отстранили от игр НХЛ за нарушение мер по коронавирусу, высказала отношение к произошедшему в разделе сторис своего Instagram.

Жена спортсмена подвергла критике тех, кто посчитал отстранение Александра справедливым. Она написала истинную причину произошедшего, которая якобы была не в нарушении правил со стороны хоккеистов, а в том, что один из игроков заболел. По мнению Анастасии, заболевший контактировал не только с российскими спортсменами и мог заразиться не только в номере отеля, но и на скамейке, раздевалке, во время игры или других местах, таких как супермаркет или ресторан.

Девушка возмутилась несправедливостью по отношению к нашим игрокам и поблагодарила тех, кто оказал им поддержку.

Ранее сообщалось, что Овечкина и еще троих российских хоккеистов отстранили от игр НХЛ из-за того, что они собрались в одном номере гостиницы, нарушив таким образом социальную дистанцию.

После Овечкин принес извинения болельщиками в официальном микроблоге команды в Twitter и сообщил, что сожалеет о случившемся.

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