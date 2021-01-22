Овечкина и еще троих российских хоккеистов отстранили от игр НХЛ из-за масок

Александр Овечкин признал свою вину в нарушении антикоронавирусных мер / Фото: Борис Бухтияров, «Вечерняя Москва»

Российский хоккеист Александр Овечкин нарушил меры по коронавирусу НХЛ, в результате его отстранили от ближайших тренировок и игр. Также были наказаны еще три хоккеиста Washington Capitals — Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

Причиной такого решения стало то, что игроки НХЛ собрались в одном номере гостиницы, нарушив таким образом социальную дистанцию. Кроме того, все они были без медицинских масок.

На 100 тысяч долларов оштрафовали весь клуб.

Отмечается, что согласно нынешнему регламенту НХЛ, даже в раздевалке хоккеисты должны находиться в масках.

Овечкин признал свою вину и сказал, что случившееся станет для него уроком, сообщает издание «Спорт-экспресс».

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