«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе до 24 января

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Московской области до 24 января из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 14:00 воскресенья, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы предупредили о тумане и гололедице до вечера пятницы. Водителей призвали снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию до впереди идущих машин.

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