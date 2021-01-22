Минтруд назвал условие, при котором сотрудник сможет отказаться от выполнения работы

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило проект закона, согласно которому планируется предоставить сотруднику право отказаться от выполнения работы в случае возникновения угрозы для его жизни и безопасности. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

По его словам, подобной нормы раньше не было. Она вводится впервые.

Вовченко добавил, что данный закон позволил бы сократить уровень травматизма от несчастных случаев на производстве. Также соответствующие изменения приведут к улучшению условий труда и повысят защищенность права работника на безопасный труд, сообщает ТАСС.

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