Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минтруд назвал число безработных жителей России
Фото: АГН«Москва»

Минтруд назвал число безработных жителей России

Юлия Ямпольская

Общество

На 20 января в России зарегистрировано 2,6 миллиона официально безработных. Об этом в четверг, 21 января, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, власти планируют снижение уровня безработицы в стране, передает РИА Новости.

Ранее Минтруд заявил о снижении числа безработных в России. Так, число безработных в РФ снизилось с 3,1 миллиона человек до 2,7 миллиона в начале декабря 2020 года.

Читайте также: Более миллиона семей в России получат маткапитал на первенца в 2021 году

МинтрудРоссиябезработные
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Самое главное — что сказал врач

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Великая печаль Антона Чехова

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте