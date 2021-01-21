Минтруд назвал число безработных жителей России

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На 20 января в России зарегистрировано 2,6 миллиона официально безработных. Об этом в четверг, 21 января, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, власти планируют снижение уровня безработицы в стране, передает РИА Новости.

Ранее Минтруд заявил о снижении числа безработных в России. Так, число безработных в РФ снизилось с 3,1 миллиона человек до 2,7 миллиона в начале декабря 2020 года.

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