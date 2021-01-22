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Более 185 миллионов москвичей передвигались на коммерческих автобусах в 2020 году
Фото: facebook.com / Общественная палата города Москвы

Более 185 миллионов москвичей передвигались на коммерческих автобусах в 2020 году

Анастасия Волоснова

Город

Более 185 миллионов москвичей передвигались на коммерческом общественном транспорте в 2020 году. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

В Москве проезд на автобусах частных перевозчиков делают все более удобным для жителей столицы. В настоящее время можно оплачивать поездки социальными картами и картой «Тройка».

Все коммерческие транспортные компании работают, предварительно заключив контракт с городом, поэтому пассажирам предоставляются только качественные услуги, отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что коммерческий общественный транспорт в столице работает на 248 маршрутах. Все автобусы имеют понятное расписание.

— В прошлом году мы рассказали о новых требованиях к перевозчикам и пригласили жителей принять участие в обновлении маршрутной сети. Все это реализуем весной, — рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что в 2021 году планируется ужесточить требования к коммерческим перевозчикам, поставляющим общественный транспорт в столицу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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