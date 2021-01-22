«Пельмени — радость»: Гузеева поделилась с поклонниками кулинарными достижениями

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась с поклонниками своими достижениями в области кулинарии. Об этом она рассказала в своем Instagram.

— В моей семье никогда не лепили пельмени просто потому, что захотелось — должен быть повод: выходной, гости, праздник. Поэтому пельмени — радость, — рассказала сваха.

По словам телеведущей, любовь к пельменям передалась и ее детям. Однажды Гузеева решила поменять фирменный рецепт и добавила в фарш говядину. Реакция близких удивила сваху.

— Глаз я этих не забуду никогда. Меня попросили не умничать и готовить так, чтобы раз — и детство. Так я и делаю, — написала Гузеева в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая добавила, что в ее семье пельмени обязательно должны быть одной формы и размера.

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