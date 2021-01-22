СМИ: Мишустин назначил главу Росавтодора первым замруководителя Минтранса

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Заместитель министра транспорта России и глава Росавтодора Андрей Костюк перешел на новую должность. Об этом рассказал источник РИА Новости.

По предварительным данным, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о назначении Костюка первым замглавы Минтранса начиная с 21 января.

В министерство транспорта Костюк пришел в качестве замруководителя ведомства 27 ноября 2019 года. При этом он совмещал работу с карьерой в Росавтодоре, где он сначала был заместителем главы агентства (с 2012 по 2018 год), после чего стал руководителем.

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