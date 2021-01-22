Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Согласно действующему законадательству о государственной гражданской службе, в России установлен предельный возраст пребывания на ней. Он составляет 65 лет.

Документ предусматривает, что при продлении срока на должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от них осуществляет президент страны, не будет распространено ограничение, связанное с достижением госслужащими 70 лет, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к Земельному и Жилищному кодексам. Коррективы предложено внести в статью 4 ЗК и статью 9 ЖК.

Также президент России поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах.

Читайте также: Путин поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах

госслужащийРоссияВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Кто почистит лед

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Спасти рядового Шамсутдинова

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Страшные тайны нетленного ламы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вот такая собачья жизнь

Все мнения
О проекте