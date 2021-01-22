Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых президентом госслужащих

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который снимает возрастные ограничения для гражданских служащих, назначаемых и отстраняемых от должности главой государства.

Согласно действующему законадательству о государственной гражданской службе, в России установлен предельный возраст пребывания на ней. Он составляет 65 лет.

Документ предусматривает, что при продлении срока на должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от них осуществляет президент страны, не будет распространено ограничение, связанное с достижением госслужащими 70 лет, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к Земельному и Жилищному кодексам. Коррективы предложено внести в статью 4 ЗК и статью 9 ЖК.

Также президент России поручил разработать план по урегулированию цен на рынке жилья в регионах.

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