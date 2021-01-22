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Минск не примет чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Минск не примет чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году

Ростислав Зубков

В мире

Еще один чемпионат мира не состоится в столице Белоруссии в 2021 году. Минск не будет принимать ЧМ по современному пятиборью.

Предполагалось, что соревнования будут проводиться с 7 по 13 июня этого года, однако об отмене турнира сообщил Международный союз современного пятиборья (UIPM). Организация не уточняет причины своего решения.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что в белорусской столице не будет проводиться часть ЧМ по хоккею. Минск не будет принимать чемпионат на фоне протестных настроений белорусов. Изначально турнир хотели провести в белорусской и латвийской столицах. Статус Латвии как соорганизатора рассмотрит IIHF.

Читайте также: Появился новый претендент на проведение части ЧМ по хоккею вместо Минска

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