Минск не примет чемпионат мира по современному пятиборью в 2021 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Еще один чемпионат мира не состоится в столице Белоруссии в 2021 году. Минск не будет принимать ЧМ по современному пятиборью.

Предполагалось, что соревнования будут проводиться с 7 по 13 июня этого года, однако об отмене турнира сообщил Международный союз современного пятиборья (UIPM). Организация не уточняет причины своего решения.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что в белорусской столице не будет проводиться часть ЧМ по хоккею. Минск не будет принимать чемпионат на фоне протестных настроений белорусов. Изначально турнир хотели провести в белорусской и латвийской столицах. Статус Латвии как соорганизатора рассмотрит IIHF.

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