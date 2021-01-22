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Появился новый претендент на проведение части ЧМ по хоккею вместо Минска
Фото: pixabay.com/ru

Появился новый претендент на проведение части ЧМ по хоккею вместо Минска

Ростислав Зубков

В мире

В 2021 году часть чемпионата мира по хоккею могут провести в Братиславе. Переговоры об этом ведут Международная федерация хоккея (IIHF) и Словацкий союз хоккея на льду, заявил представитель союза Петер Яношик.

Ранее IIHF объявила, что Минск не будет принимать ЧМ на фоне протестных настроений белорусов. Изначально турнир хотели провести в белорусской и латвийской столицах. Статус Латвии как соорганизатора рассмотрит совет Федерации хоккея.

В настоящее время Минску подыскивают замену. Один из возможных кандидатов, с которым IIHF ведет переговоры, стала Братислава. Она может принять матчи одной из групп чемпионата.

— Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет IIHF, — цитирует РИА Новости Яношика.

Он добавил, что те члены словацкого правительства, с которыми контактировало на данную тему руководство Словацкого союза хоккея на льду, выразили ему поддержку.

Отметим, что в мае 2019 года города Словакии Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира по хоккею.

Читайте также: «У нас не было выбора»: глава IIHF объяснил отмену ЧМ по хоккею в Минске

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