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Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы евро и доллара выросли на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара вырос на 101,36 копейки и составил 74,68 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 73 692 сделки на сумму 274 миллиарда 470,978 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 138,38 копейки. Стоимость европейской валюты составила 90,81 рубля. Всего на ЕТС было заключено 9538 сделок на сумму 35 миллиардов 443,458 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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