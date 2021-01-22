Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 января
Курс доллара поднялся выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Отмечается, что курс доллара вырос на 1,20 рубля и составил 75,04 рубля. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 5 января.
Курс евро поднялся на 1,4 рубля до 91,25 рубля, сообщает РИА Новости.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как дешево покупать валюту, несмотря на курс.
Читайте также: Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 января