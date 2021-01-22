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Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 января
Фото: pixabay.com

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 января

Ростислав Зубков

Экономика

В пятницу утром, 22 января, российская национальная валюта слабеет по отношению к европейской и американской. Об этом свидетельствуют данные в начале торгов на Московской бирже.

К 10:09 по столичному времени курс доллара расчетами «завтра» поднялся на 48 копеек — до 74,32 рубля. Тем временем евро вырос на 53 копейки — до 90,38 рубля, обновив максимумы с 12 января.

Рубль слабеет на фоне общего снижения рисковых настроений на мировых рынках и обвала нефтяных котировок: черное золото марки Brent подешевело за утро на 1,2 процента.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, как дешево покупать валюту, несмотря на курс.

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