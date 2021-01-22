Финансист рассказал, как дешево покупать валюту, несмотря на курс

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Покупать валюту выгоднее всего через брокерский счет на Московской бирже. Таким образом покупка происходит по текущему биржевому курсу, то есть фактически по реальной цене. Об этом сообщил инвестиционный стратег Александр Бахтин.

— В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает 1-2 рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до 4-5 рублей и выше. В случае же с биржевым обменом брокер удержит лишь доли процента от сделки в виде комиссии, — рассказал он.

Также эксперт отметил, что конвертировать таким способом деньги удобно, так как купить валюту можно не выходя из дома с помощью мобильных приложений и веб-кабинетов финансовых организаций. Все операции пользователя отмечены в системе торгов биржи, средства можно вывести на банковский счет или карту.

Бахтин сообщил, что выгоднее всего покупать доллар в периоды укрепления рубля, но точно спрогнозировать, когда это случится, никто не может. Как правило, ближе к концу каждого месяца, в 20-х числах, рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда большинство компаний конвертируют валюту в рубли для налоговых платежей̆.

Кроме того, эксперт посоветовал для системных накоплений покупать валюту небольшими частями, но регулярно, тогда в итоге получается усредненный курс, передает агентство «Прайм».

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