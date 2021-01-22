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Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи выплатят более 9 миллионов рублей за непредоставление теста на COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Из-за не предоставленного теста на COVID-19 после возвращения из-за границы москвичи выплатят более девяти миллионов рублей. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Вернувшимся в Москву из других стран необходимо прикрепить на сайт госуслуг результаты теста на коронавирус. Те, кто не выполняет поставленное требование, должны заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью других людей из-за отказа от теста, сумма штрафа может возрасти до 150-300 тысяч рублей.

По результатам рассмотренных дел, суд выставил штрафы 726 москвичам на общую сумму в 9 миллионов 50 тысяч рублей

— Административные материалы в отношении 1835 граждан направлены в районные суды, — уточнили в ведомстве количество нарушений, часть из которых находится на стадии рассмотрения.

Среди всех вернувшихся с отдыха за границей москвичей результаты не вносят 4,5 процента выезжавших из страны. Тест на COVID-19 должен быть прикреплен на портал госуслуг не позднее чем через три дня после возвращения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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