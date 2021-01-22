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Более 300 пациентов с COVID-19 лечатся в московском центре «Вороновское»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 300 пациентов с COVID-19 лечатся в московском центре «Вороновское»

Анастасия Волоснова

Город

В московском клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» проходят лечение более 300 пациентов с COVID-19. Об этом рассказал главный врач больницы Сергей Переходов в своем Facebook.

По его словам, в больнице коронавирус подтвердили у 301 пациента, десять из них находятся на ИВЛ.

— Из них: с диагнозом пневмония — 301, подтверждённых с COVID — 301, с кислородной поддержкой — 235, на ИВЛ — десять, на ЭКМО — один, — рассказал Переходов.

Врач отметил, что за последние сутки в центр поступили 27 новых больных коронавирусом. За этот же период полностью выздоровели и были выписаны 42 человека.

В четверг, 21 января, скончались три пациента с COVID-19. Среди них были мужчины 65 и 69 лет, а также 81-летняя женщина, уточнил врач.

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