Бывший пиарщик Алибасова прокомментировал информацию о подаче заявления в полицию

Фото: pixabay.com

Бывший пиарщик продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал информацию о том, что музыкант подал на него в суд. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

— Известия о том, что якобы на меня Алибасов подал в суд за мошенничество — ахинея. Никаких претензий мне никто ни устно, ни письменно не предъявлял. У Бари Каримовича проблема — это алкоголизм. Его надо лечить, — ответил бывший пиарщик продюсера.

Также он отметил, что информация о суде — своего рода пиар-ход. По его словам, семья Алибасовых хочет заработать таким образом на ток-шоу, так как у них сейчас трудности с финансами.

Бари Алибасов-младший, в свою очередь, отказался давать комментарии.

Ранее сообщалось о госпитализации Бари Алибасова. По словам его сына, в больнице продюсер пробудет четыре дня.

Читайте также: РR-директор Алибасова рассказал, сколько продюсер зарабатывал на ток-шоу