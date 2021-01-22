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Власти Москвы рассказали о сложностях в работе учреждений культуры из-за коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы рассказали о сложностях в работе учреждений культуры из-за коронавируса

Анастасия Волоснова

Культура

Введенные в учреждениях культуры антиковидные ограничения привели к существенным потерям в области искусства. Об этом рассказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он уточнил, что департамент оказывает учреждениям культуры финансовую поддержку во время пандемии коронавируса. Однако нельзя отрицать тяжелую ситуацию, в которой находятся театры и музеи из-за ограничений по количеству посетителей.

— Конечно, это довольно существенные потери у самих учреждений из-за того, что большое количество времени они не работали. У всех по-разному. Но даже театры, когда 1 августа разрешили 50 процентов, потом с 13 ноября мы были вынуждены упасть уже до четверти, а с 17 марта по 1 августа вообще театры у нас были закрыты, — рассказал Кибовский в эфире телеканала «Россия 24».

От отметил, что в нормальном режиме учреждения культуры смогли проработать лишь в первом сезоне года.

При этом бюджет Департамента культуры Москвы значительно растет, в 2020 году он составил 75 миллиардов рублей.

— Рост довольно существенный. И как раз эти средства, которые мы постепенно копили под разные проекты, мероприятия и задачи, мы и смогли этими средствами совершить необходимый маневр, и каждое учреждение культуры, речь не только о театрах, но и о музеях, культурных центрах, домах культуры, — сказал глава департамента.

По словам Кибовского, финансирование было спланировано исходя из расходов культурных заведений за 2019 год. Так, информация о заработных платах для сотрудников помогла довести в учреждения дополнительные денежные средства.

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