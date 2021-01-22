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Власти Бельгии запретили необязательные поездки за границу до 1 марта
Фото: www.sxc.hu

Власти Бельгии запретили необязательные поездки за границу до 1 марта

Кирилл Николаев

В мире

Правительство Бельгии приняло решение о запрете всех необязательных поездок за границу до 1 марта. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил премьер-министр страны Александер Де Кроо.

По его словам, данные меры необходимы для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 27 января в Бельгии будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера.

Действие всех остальных санитарных мер продлевается до 14 февраля. В стране по-прежнему действует комендантский час. Рестораны, бары, кафе, спортзалы, парикмахерские, косметические и массажные салоны остаются закрытыми.

С начала пандемии в Бельгии выявлено 686,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 20,6 тысячи человек умерли, сообщает ТАСС.

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