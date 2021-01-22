Более пяти тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Турции
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции за сутки составило 5967. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что это наименьший показатель с конца марта 2020 года. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 2003 пациента. За сутки от коронавируса в Турции скончались 149 человек.
На прошлой неделе в Турции началась вакцинация от коронавируса. Прививку уже сделали более 1,2 миллиона человек, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что более 40 тысяч человек заболели коронавирусом за сутки в Великобритании.
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