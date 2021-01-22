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Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным
Фото: flickr.com / Number 10 / Andrew Parsons

Борис Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным

Кирилл Николаев

В мире

Британский штамм коронавирусной инфекции является более смертельным, чем ранее известный. Об этом в пятницу, 22 января, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, при заражении старым штаммом из тысячи заболевших умирают примерно 10 человек, а при заражении новым —13-14 человек.

Джонсон отметил, что вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca действуют против коронавируса. Препараты остаются эффективными и против прежнего варианта, и против нового штамма, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне.

Позднее новую разновидность коронавируса обнаружили в других странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта COVID-19.

С 4 января в Великобритании введен уже третий по счету национальный локдаун.

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