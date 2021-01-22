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Власти Мадрида запретили приглашать домой друзей из-за коронавируса
Фото: pexels.com

Власти Мадрида запретили приглашать домой друзей из-за коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Власти Мадрида ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 22 января, заявил советник по здравоохранению автономного сообщества Мадрид Энрике Луис Эскудеро.

Отмечается, что в Мадриде запрещено собираться компаниями больше четырех человек, если они не живут вместе. Если горожане захотят встретиться с друзьями в баре, то максимум это могут сделать четверо. Также запрещается пригласить друзей к себе домой.

Кроме того, с 25 января и до 8 февраля с 22:00 до 06:00 по московскому времени будет действовать комендантский час. Все магазины (кроме медицинских учреждений, аптек, заправок, ветеринарных клиник), рестораны и бары будут закрываться в 21:00. Также в Мадриде выросло число районов, где ограничено передвижение.

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