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Школьница повторила опасный челлендж в TikTok и умерла
Фото: pixabay.com

Школьница повторила опасный челлендж в TikTok и умерла

Юлия Курганова

Происшествия

В Италии 10-летняя школьница приняла участие в опасном челлендже в приложении TikTok и скончалась. В связи с этим власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей социальной сети, чей возраст невозможно документально проверить.

Инцидент произошел в Палермо, Сицилия, девочка умерла от асфиксии во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. Участникам челленджа предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи ролика. Школьницу обнаружила в ванной ее пятилетняя сестра, около нее лежал смартфон. В результате девочка скончалась в больнице.

Непроверенные учетные записи пользователей отключат как минимум до 15 февраля, указало итальянское ведомство по защите персональных данных .

TikTok заявил, что им не удалось обнаружить какой-либо контент, который мог бы побудить школьницу участвовать в этом челлендже. Тем не менее социальная сеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству, сообщает агентство Reuters.

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