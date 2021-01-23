Мужчина купил морковь и выиграл 12 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Житель Великобритании Мартин Гилби неожиданно разбогател благодаря тому, что купил морковь.

Он собирался приготовить жаркое, но обнаружил, что в доме нет этого овоща. Тогда Гилби пошел в магазин, но на кассе выяснилось, что при оплате картой минимальный размер покупки составляет три фунта стерлингов (300 рублей). Продавец предложила ему купить на недостающую сумму лотерейный билет.

Вернувшись домой, великобританец завершил готовку и лег спать. На утро он вспомнил про лотерею и решил проверить, если там какой-либо выигрыш. Он скачал приложение для проверки билета. Отсканировав его, Гилби пришел в шок. В сообщении указывалось, что он выиграл 119 151 фунт стерлингов (более 12 миллионов рублей).

Он признался, что не мог поверить в то, что это случилось.

— Я проверил его снова. Затем я даже удалил приложение, загрузил его снова и повторно отсканировал билет, — рассказал Гилби, пишет издание Daily Star.

Ранее сообщалось, что житель Ирландии выиграл в лотерею более 49 миллионов евро.

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