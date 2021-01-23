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Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке на юго-востоке столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пять человек спасли при пожаре в многоэтажке на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Гурьянова, 8к1Карта всех событий

Спасатели вывели пять человек из квартиры многоэтажки на юго-востоке Москвы в ходе ликвидации пожара. Одному из них потребовалась медицинская помощь. Об этом в субботу, 23 января, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

Пожар произошел в квартире на 16-м этаже 17-этажного жилого здания на улице Гурьянова, дом 8, корпус 1. Сообщение об инциденте поступило в 07:02 в субботу, 23 января.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 07:45, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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