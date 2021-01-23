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Появилось видео с места убийства жениха и его брата в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Появилось видео с места убийства жениха и его брата в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

Появилось видео с места убийства жениха и его брата в загородном клубе в Новой Москве.На представленных кадрах видно, что преступление произошло около входа в развлекательный клуб.

Убитый жених, 36-летний Филипп Кординяну праздновал свадьбу в Марушкинском поселении Новой Москвы. Церемония растянулась на два дня. С одним из гостей у жениха произошел конфликт.

Обиженный гость покинул свадьбу, однако вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу. Всего было сделано шесть или семь выстрелов. Один из них попал в сердце Филиппа Кординяну, он умер на месте. Был убит и брат жениха 34-летний Раду, передает РЕН ТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента.

Ранее стали известны подробности убийства жениха и его брата на свадьбе в Новой Москве.

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