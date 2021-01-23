Столичный Роспотребнадзор призвал горожан не идти на несанкционированную акцию из-за риска заражения COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева выразила опасения, что несанкционированная акция в столице спровоцирует всплеск заражения коронавирусом в городе.

По ее словам, в столице все еще не снят режим повышенной готовности, а мероприятия с участием большого количества людей запрещены.

— То есть это уже правовая больше часть, а мы все же говорим о санитарно-эпидемиологической. Но неминуемо одно приведет к ухудшению другого. Поэтому мы сегодня предостерегаем от проведения и участия, поскольку для нашего города сегодня это очень рисковые мероприятия, — пояснила Андреева.

Она отметила, что в столице 39 процентов бессимптомных больных коронавирусом среди всех выявленных. При чем чаще всего симптомов не оказывается у молодых людей, которые несут опасность проживающим с ними пожилым родственникам.

Как отметила Андреева, хуже всего переносят заболевание люди старше 55 лет. Руководитель надзорного ведомства уточнила, что «ради их жизни и здоровья» нельзя призывать к несанкционированной акции в Москве, так как город «только возвращается к нормальной жизни».

Андреева добавила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать благодаря разобщению во время каникул, когда многие уезжали за город, однако коронавирус еще не побежден, передает ТАСС.

Ранее полицияпредупредила об ответственности за участие в незаконных акциях, которые планируются на 23 января в разных городах России. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения. Причастных к ним будут привлекать к ответственности.

Столичные власти также назвали незаконным проведение планирующейся акции в Москве.

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