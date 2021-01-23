Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичный Роспотребнадзор призвал горожан не идти на несанкционированную акцию из-за риска заражения COVID
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Столичный Роспотребнадзор призвал горожан не идти на несанкционированную акцию из-за риска заражения COVID

Анастасия Колоскова

Город

Руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева выразила опасения, что несанкционированная акция в столице спровоцирует всплеск заражения коронавирусом в городе.

По ее словам, в столице все еще не снят режим повышенной готовности, а мероприятия с участием большого количества людей запрещены.

— То есть это уже правовая больше часть, а мы все же говорим о санитарно-эпидемиологической. Но неминуемо одно приведет к ухудшению другого. Поэтому мы сегодня предостерегаем от проведения и участия, поскольку для нашего города сегодня это очень рисковые мероприятия, — пояснила Андреева.

Она отметила, что в столице 39 процентов бессимптомных больных коронавирусом среди всех выявленных. При чем чаще всего симптомов не оказывается у молодых людей, которые несут опасность проживающим с ними пожилым родственникам.

Как отметила Андреева, хуже всего переносят заболевание люди старше 55 лет. Руководитель надзорного ведомства уточнила, что «ради их жизни и здоровья» нельзя призывать к несанкционированной акции в Москве, так как город «только возвращается к нормальной жизни».

Андреева добавила, что ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать благодаря разобщению во время каникул, когда многие уезжали за город, однако коронавирус еще не побежден, передает ТАСС.

Ранее полицияпредупредила об ответственности за участие в незаконных акциях, которые планируются на 23 января в разных городах России. В МВД пообещали немедленную реакцию на правонарушения. Причастных к ним будут привлекать к ответственности.

Столичные власти также назвали незаконным проведение планирующейся акции в Москве.

Читайте также: Сергей Собянин: Полиция обеспечит соблюдение закона в Москве 23 января

Роспотребнадзорнесанкционированная акциякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как избавиться от внутреннего холода

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Помогаем налаживать связи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Символический поток — 2»: стоит ли России проявить упорство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чего ждать миру от Джозефа Байдена

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто почистит лед

Все мнения
О проекте